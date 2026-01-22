Habertürk
Habertürk
        Manisa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Marangoz atölyesinde yangın çıktı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 21:52 Güncelleme: 22.01.2026 - 21:52
        Marangoz atölyesinde yangın çıktı
        Fatih Sanayi Sitesi'nde mutfak mobilyaları üretimi yapılan bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin 4 araç ve 11 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Fotoğraf: AA

        Kuruçeşme'de denizde cesedi bulunan Rus yüzücünün ailesi İstanbul'a geldi

        İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)- KURUÇEŞME açıklarında deniz temizliği sırasında cesedi bulunan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un annesi Ogalina Svechnikova ve babası cenazeyi teslim almak üzere İstanbul'a geldi. Anne Svechnikova, "Gerekli işlemlerin ardından oğlumun cenazesini alıp ülkeme döneceğim" d...
