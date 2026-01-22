Kuruçeşme'de denizde cesedi bulunan Rus yüzücünün ailesi İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)- KURUÇEŞME açıklarında deniz temizliği sırasında cesedi bulunan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un annesi Ogalina Svechnikova ve babası cenazeyi teslim almak üzere İstanbul'a geldi. Anne Svechnikova, "Gerekli işlemlerin ardından oğlumun cenazesini alıp ülkeme döneceğim" dedi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında, denizde temizlik yapan ekipler, erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedini denizden çıkardı. Denizden vücut bütünlüğü bozulmuş olarak çıkarıldığı öğrenilen ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi. Yapılan incelemelerin ardından cesedin Nikolay Svechnikova'ya ait olduğu belirlendi. Rus yüzücünün annesi Ogalina Svechnikova ve babasını taşıyan uçak saat 15.15'de İstanbul Havalimanı'na geldi. 'OĞLUMUN CENAZESİNİ ALIP ÜLKEME DÖNECEĞİM' Anne Ogalina Svechnikova, "Oğlumun cesedini bulduklarını söylediler çok üzgünüm. Şimdi adli tıpa gidiyorum DNA testi için. Gerekli işlemlerin ardından oğlumun cenazesini alıp ülkeme döneceğim" dedi.