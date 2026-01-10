Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir - Ankara kara yolu Derbent Mahallesi yakınında meydana geldi.

İzmir yönüne seyreden Samet T. (20) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen yayaya, ardından da İsa S. idaresindeki TIR’a arkadan çarptı.

TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Efe B. (18) ve yaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Otomobilde sıkışan iki yaralı, itfaiye erlerince çıkarıldı. 3 yaralı, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobilin çarptığı yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

