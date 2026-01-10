Habertürk
        Manisa'da otomobil, yayaya ve TIR'a çarptı; 1'i ağır 3 yaralı

        Otomobil, yayaya ve TIR'a çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin, önce yayaya sonra TIR'a arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 03:12 Güncelleme: 10.01.2026 - 03:12
        Otomobil, yayaya ve TIR'a çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
        Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir - Ankara kara yolu Derbent Mahallesi yakınında meydana geldi.

        İzmir yönüne seyreden Samet T. (20) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen yayaya, ardından da İsa S. idaresindeki TIR’a arkadan çarptı.

        TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Efe B. (18) ve yaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Otomobilde sıkışan iki yaralı, itfaiye erlerince çıkarıldı. 3 yaralı, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobilin çarptığı yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

