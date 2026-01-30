Habertürk
        Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Manisa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

        Giriş: 30.01.2026 - 01:16 Güncelleme: 30.01.2026 - 01:16
        Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Sağanak nedeniyle kent genelinde birçok dere taştı, evler, bahçeler ve yollar sular altında kaldı.

        AA'nın haberine göre, Yunusemre ilçesi Karaköy mevkisinde, Çaybaşı Deresi’nin taşması sonucu park halinde bulunan 2 otomobil dereye sürüklendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.

        Lalapaşa Mahallesi'nde bazı yollar ulaşıma kapanırken, Spil Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu bazı bahçeleri su bastı.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi ile AFAD ekiplerinin bölgelerde çalışma başlattığı, taşkın yaşanan alanlarda tahliye ve temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Fotoğraf: AA

        Eğimli arazide işçiler, karda kayan direkle birlikte sürüklendi; o anlar kamerada

        Eğimli arazide işçiler, karda kayan direkle birlikte sürüklendi; o anlar kamerada

