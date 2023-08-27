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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da sanayi sitesinde yangın paniği

        Manisa'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altında

        Manisa Turgutlu'da sanayi sitesinde çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı. 2 iş yerinde hasara yol açan yangında 2 kişi yaralandı, 1'i polis 5 kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 01:38 Güncelleme: 27.08.2023 - 01:38
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        Manisa'da sanayi sitesinde yangın paniği
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangın 2 iş yerinde hasara yol açtı.

        Fatih Sanayi Sitesi’nde araç yıkama iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki araç yedek parçası satan işletmeye de sıçradı.

        Manisa Büyükşehir Belediyesinin 25 itfaiye aracı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 7 su tankeriyle müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

        2 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre, yangına müdahale esnasında vücutlarına moloz düşen itfaiye erleri Ali Şahin ve Emin Kurtulmuş yaralandı. Dumandan etkilenen polis memuru Erhan Aktuğ ile vatandaşlar Mustafa Ali Ecil, Erol Meral, İsmail Topalcık ve Salih Can Akar sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        VALİ ÜNLÜ'DEN AÇIKLAMA

        Olay yerinde incelemede bulunan Manisa Valisi Enver Ünlü, yangın ihbarından 3 dakika sonra itfaiyenin olay yerine ulaştığını belirterek, yangından 2 iş yerinin etkilendiğini söyledi.

        Ünlü, esnafa geçmiş olsun dileğini ileterek, şöyle konuştu: "En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Sanayi sitesinde bu tür yangılarla ilgili bunların büyüyememesi veya tehlikeli iş kollarının gerekli tedbirler alınarak, bundan sonraki yangın gibi olumsuz durumlarla ilgili daha tedbirli ve daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yangının çıkış sebebi şu an için belli değil. Adli merciler gerekli çalışmayı yapacaklar. Yangının çıkış sebebi, ihmal var mı, kasıt var mı, müdahalede gecikme var mı, bunların hepsi araştırılacak. Esnaflarımızın ve sanayi sitesi sakinlerimizin birtakım talepleri ve yakınmaları var. Hepsini saygıyla karşılıyoruz. Esnaflarımızın zararları gerekli kurumlarımızla karşılanacaktır. Biz her türlü desteği vermeye hazırız."

        Vali Ünlü, incelemelerinin ardından hastanedeki yaralıları da ziyaret etti.

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