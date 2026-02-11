Canlı
        Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

        Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 22:43 Güncelleme: 11.02.2026 - 22:43
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu çerçevede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 bin 870 sentetik ecza hap, 9,67 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: AA

        Mardin'e gezmeye gitti feci kazada en yakın arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetti

        Bilecik'te arkadaşları ile Mardin'e geziye giden ve feci kazada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ayşenur Kutukçu gözyaşları arasında toprağa verildi. (IHA)

