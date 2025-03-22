Manisa'da üzüm bağlarını don vurdu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki gün boyunca etkili olan don yaklaşık 10 bin dekarlık üzüm bağında zarara neden oldu. Gülpınar, Soğanlı, Kemaliye, Kavaklıdere, Alhan, Çağlayan, Piyadeler, Yeniköy Mahallelerini kapsayan bölgelerde yaklaşık 10 bin dekar üzüm bağı alanı yüzde 30 ila yüzde 100 arasında zarar gördü.

Bazı üreticiler geceleri damlama sularını açarak, lastik veya saman yakarak duman ile soğuktan korumaya çalışsalar da bağların zarar görmesine engel olamadı.

Üzüm üreticileri, "Bağlar açmıştı. Yaklaşık 10 santim filizler olmuştu. Havanın birden soğuması sonucu bağlarımızı soğuk vurdu. Yüzde yüz zarar gören bağlarımız var. Damlama sularımızı açtık, saman, lastik yakarak dumanıyla korumaya çalıştık ama önleyemedik. Bağlarımızı ekonomik sıkıntılar nedeniyle sigorta da yaptıramadık" dedi.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir de önce telefonla mahalle muhtarlarını arayarak bilgi aldı daha sonra üzüm bağlarında zarar gören çiftçileri ziyaret ederek bağlarda incelemelerde bulundu.

Don zararının olduğu bağlarda açıklamada bulunan Başkan Özer Demir, "Bu sefer bir don afatıyla karşı karşıyayız. İlçemizde her yıl bu tip farklı farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Şu anda Gürsu Mahallesi'ndeyiz. Gürsu Mahallemizde yüzde 70-80 zarar var. Bazı bölgelerimizde bu zarar yüzde yüze kadar çıkıyor. Tabii yüzde 30, yüzde 40 olan yer var. Sigortanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Devlet sigortanın yüzde ellisini zaten destekliyor. Bütün çiftçilerimize böyle afatlar yaşamaması, böyle afetlerden zarar görmemeleri için sigorta yaptırmalarını bir kere daha öneriyoruz. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun" dedi.