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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da üzüm işleme tesisinde yangın | Son dakika haberleri

        Manisa'da üzüm işleme tesisinde yangın

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işleme tesisinde yangın çıktı. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar ilçenin çeşitli noktalarından da görülürken alevlere müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:24
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        Manisa'da üzüm işleme tesisinde yangın
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki üzüm işleme tesisinin malzeme bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Fabrikadan yükselen siyah dumanlar ilçenin çeşitli noktalarından da görüldü.

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        #yangın
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