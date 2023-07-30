Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin tankında çıplak sepetleme yaparken görüntüleri çekilip sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkiye neden olan şahıs tutuklandı.
Akhisar ilçesinde, sosyal medyada salamura zeytin tankında tepki çeken görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şüpheli M.A, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.A. cezaevine gönderildi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Muharrem İ.'nin sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere yol açmıştı.