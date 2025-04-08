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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK - Amedspor: 2-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Manisa FK - Amedspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında ağırladığı Amedspor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 22:41 Güncelleme: 08.04.2025 - 22:41
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        Manisa, 2-0'dan geri döndü!
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        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.

        Stat: Manisa 19 Mayıs

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hasan Erdoğan, Okan Taşköprü

        Manisa FK: Alperen Uysal, Kaan Kanak (Dk. 46 Ramirez), Bartu Göçmen, Arslanagic, Yusuf Talum, Toure, Cissokho (Dk. 46 Ensar Akgün), Fofana, Oğuz Gürbulak (Dk. 88 Kadir Kaan Yurdakul), Diallo (Dk. 87 Umut Erdem), Osuji (Dk. 88 Minchev)

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 82 Doğan Can Davas), Yılmaz Ceylan (Dk. 82 Adekanye), Traore (Dk. 63 Poko), Çekdar Orhan (Dk. 79 Cassubie), Fernando (Dk. 63 Keita), Moreno

        Goller: Dk. 35 Uğur Adem Gezer, Dk. 44 Yılmaz Ceylan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 62 Oğuz Gürbulak (Penaltıdan) Dk. 76 Diallo (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 35 Diallo, Dk. 71 Yusuf Talum (Manisa FK), Dk. 58 Uğur Adem Gezer, Dk. 60 Veli Çetin, Dk. 81 Mehmet Yeşil (yedek kulübesinde) (Amed Sportif Faaliyetler)

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