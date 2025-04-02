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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa haberleri: Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!

        Manisa'da, husumetli oldukları öğrenilen Ayhan Ok ile oğlu Ahmet Ok arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Baba Ok'un silahla vurup yaraladığı oğlu kurtarılamadı. Zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 02.04.2025 - 08:38 Güncelleme: 02.04.2025 - 08:38
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        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
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        Manisa'da olay, Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Saruhan Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Önceden husumetli olan baba Ayhan Ok ile oğlu Ahmet Ok arasında çıkan kavgada baba Ayhan Ok, oğlu Ahmet Ok'u silah ile vurarak yaraladı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Ahmet Ok yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI BABA GÖZALTINA ALINDI

        Oğlunu silahla vurarak öldüren baba Ayhan Ok polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Manisa
        #Son dakika haberler
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