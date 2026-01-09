Habertürk
Habertürk
        Manisa haberleri: Yürek yakan haber 8'inci günde geldi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yürek yakan haber 8'inci günde geldi!

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, 8 gündür kayıp olarak aranan 52 yaşındaki Şerife Çınar'ın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Savcılık incelenmesinin ardından Çınar'ın cenazesinin otopsi için morga gönderileceği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 14:49 Güncelleme: 09.01.2026 - 14:50
        Yürek yakan haber 8'inci günde geldi!
        Manisa'da acı olay, Demirci ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yaşandı. Kendisinden 2 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Şerife Çınar (52) için başlatılan arama çalışmaları 8. gününde devam etti.

        SABAH ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

        AA'daki habere göre Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve Demirci Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde çalışmalarını Beyazıt Mahallesi'nde yoğunlaştırdı.

        DERE YATAĞINDA CANSIZ BULUNDU

        Emniyet ve JAK timleri, iz takip köpeklerinin yönlendirmesiyle Hisar Kuru Kavak mevkiinde kadına ait bulgulara rastladı. Ekipler bir süre sonra dere yatağında Çınar'ın cansız bedenine ulaştı.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Savcılık incelenmesinin ardından Çınar'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılacak.

        Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar (52) için 2 Ocak'ta arama kurtarma çalışması başlatılmış, çalışmalar dün Kaplıca ve Yortan mevkii arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda yoğunlaşmıştı.

        Öğrencilerine evini temizleten öğretmene soruşturma

        İZMİR Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T.'nin, 16 yaşındaki 6 kız öğrenciyi, okul yönetimi ve velilerinin bilgisi dışında, ders saatinde okul dışına çıkarıp, evine temizlik yapmaya götürdüğü iddia edildi. Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, D.T. hakkında idari soruşturma başlattı.

