Manisa'da acı olay, Demirci ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yaşandı. Kendisinden 2 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Şerife Çınar (52) için başlatılan arama çalışmaları 8. gününde devam etti.

SABAH ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

AA'daki habere göre Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve Demirci Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde çalışmalarını Beyazıt Mahallesi'nde yoğunlaştırdı.

DERE YATAĞINDA CANSIZ BULUNDU

Emniyet ve JAK timleri, iz takip köpeklerinin yönlendirmesiyle Hisar Kuru Kavak mevkiinde kadına ait bulgulara rastladı. Ekipler bir süre sonra dere yatağında Çınar'ın cansız bedenine ulaştı.

CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

Savcılık incelenmesinin ardından Çınar'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılacak.

Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar (52) için 2 Ocak'ta arama kurtarma çalışması başlatılmış, çalışmalar dün Kaplıca ve Yortan mevkii arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda yoğunlaşmıştı.