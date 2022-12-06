Manisa BŞB hayata döndü



MANİSA, (DHA)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 8 maçta tek galibiyetle dibe demir atan Manisa Büyükşehir Belediyespor, üst üste 6 mağlubiyetin ardından yeni çalıştırıcısı Hakan Demir yönetimindeki ilk sınavda Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 90-84 yenip nefes aldı. Çok kritik bir galibiyet elde ettiklerini söyleyen Hakan Demir, "Bu galibiyet bizim için, kulüp için çok önemli. Aliağa çok iyi bir takım, çok iyi oynuyorlar. Buraya gelen herkese karşı çok iyi oynadılar. Deplasmana geldiğimizde biz de ligin son sırasındaydık. Tabii ki bir moral bozukluğu var, güvensizlik var. Rakip bize göre daha güvenli bir takım. Maçın içinde birçok iniş çıkış oldu ama takımım çok iyi reaksiyon verdi" dedi.

'Benim için de iyi bir başlangıç oldu' diyen Hakan Demir, "Takımımın kapasitesini gördüm. İyi olacak inşallah. Manisa Büyükşehir Belediyespor çok iyi bir kulüp, çok iyi bir organizasyon. Geldiğim andan itibaren bu organizasyonun çok iyi bir noktaya gelebileceğini gördüm. İnşallah adım adım iyi yerlere geleceğiz. Lig güzel, bizim ligin içine girmemizle birlikte lig daha da güzelleşecek. Tabii maçın sonunda yaşanmaması gereken şeyler oldu ama keşke olmasa. Güvenlik daha iyi olabilirdi. Aliağa´yı da tebrik ediyorum. İyi bir mücadele oldu. Takımımı da tebrik ediyorum. Tekrardan işin içine girdik diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

SON 50 SANİYEDE OYUN 25 DAKİKA DURDU

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki Aliağa Petkimspor-Manisa BŞB maçı, bitime 50 saniye kala konuk ekip 87-84 öndeyken tribünde yaşanan gerginlik yüzünden 25 dakika durdu. Bitime 50 saniye kala Manisa Büyükşehir Belediyespor oyuncularının eşlerinin ve çocuklarının bulunduğu tribüne birkaç madde atıldı ve bunlardan biri Pako Cruz'un 4 yaşındaki çocuğuna isabet etti. Pako Cruz durumu farkedince tribüne atlayıp ailesinin yanına gitti. Bu sırada o bölgeye başka maddeler de atıldı. Olaylar devam ederken hakemler, tribünlerin boşaltılması talimatını verip soyunma odasına gitti. Bu sırada Jeremy Simmons başta olmak üzere Petkimli oyuncular örnek bir davranışla Cruz'un ardından tribüne çıktı ve Manisalı ailelerinin zarar görmemesi için etraftakileri yatıştırdı. Maça tribünlerin boşaltılmasının ardından devam edilirken, kurallar gereği oyun esnasında tribüne çıkan Pako Cruz ise diskalifiye edildi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-12-06 11:42:38



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