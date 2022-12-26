Tamir için çıktığı çatıdan havalandırma boşluğuna düştü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Yusuf Arslan (74), tamir için çıktığı 4 katlı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşüp, ağır yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Subaşı Mahallesi Arif Hikmet Şentüfekçi Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Yusuf Arslan, havalandırma boşluğuna su girince tamir için çatıya çıktı. Çatıda yürürken ayağı kayan Arslan, havalandırma boşluğuna düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri Arslan'ı düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Arslan, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Arslan, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-12-26 17:57:56
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