Manisa'da terör operasyonunda 5 Suriyeli şüpheliye gözaltı

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Emre SAÇLI/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da, Suriye'de PKK terör örgütü içerisinde eğitim alıp faaliyette bulunan ve kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Suriye uyruklu şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yurt içi ve yurt dışı yapılanmasına yönelik düzenlenen çalışma kapsamında, Suriye'de eğitim alıp yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 5 kişinin kentin Salihli ilçesinde olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 28 Aralık'ta şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el koyuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2023-01-03 16:48:45



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