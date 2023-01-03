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Manisa'da terör operasyonunda 5 Suriyeli şüpheliye gözaltı

DHA

Manisa'da terör operasyonunda 5 Suriyeli şüpheliye gözaltı


Emre SAÇLI/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da, Suriye'de PKK terör örgütü içerisinde eğitim alıp faaliyette bulunan ve kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Suriye uyruklu şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yurt içi ve yurt dışı yapılanmasına yönelik düzenlenen çalışma kapsamında, Suriye'de eğitim alıp yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 5 kişinin kentin Salihli ilçesinde olduğu belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 28 Aralık'ta şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el koyuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2023-01-03 16:48:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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