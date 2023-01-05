Manisa'da baba- oğul su kuyusuna düştü; kurtarma çalışması başlatıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Emre SAÇLIHasan YİĞEN/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, baba Aytuğ Demir (35) ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, 20 metre derinliğindeki içi boş su kuyusuna düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, babaoğulun kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi Gülnar Sitesi mevkisinde meydana geldi. Aytuğ Demir, oğlu Batu Demir ile birlikte, henüz bilinmeyen nedenle içi boş su kuyusuna düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda aramakurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kuyunun yaklaşık 20 metre derinlikte olduğu öğrenilirken, babaoğulun kurtarılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLIHasan YİĞEN

2023-01-05 19:55:58



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