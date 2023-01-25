Manisa FK Fernandes'i hazırlıyor

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Altaş Denizlispor'la karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü, yeni transferi Junior Fernandes'i bu hafta vitrine çıkaracak. Ara transfer döneminde siyah-beyazlılarla sözleşme imzalayan 35 yaşındaki oyuncunun hafta içindeki antrenmanlarda hazır bir görüntü ortaya koyduğu öğrenildi.

Sezonun flaş transferleri arasında gösterilen Fernandes'in Denizlispor karşılaşmasında forma giyeceği ifade edilirken, teknik direktör Levent Eriş'in de deneyimli oyuncuyla yakından ilgilendiği vurgulandı. Geçen haftayı bay geçiren Manisa FK'da Fernandes'in yoğun tempoda çalıştığı ve eksiklerini giderdiği belirtildi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2023-01-25 11:13:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.