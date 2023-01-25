Manisa FK Fernandes'i hazırlıyor

MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Altaş Denizlispor'la karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü, yeni transferi Junior Fernandes'i bu hafta vitrine çıkaracak. Ara transfer döneminde siyah-beyazlılarla sözleşme imzalayan 35 yaşındaki oyuncunun hafta içindeki antrenmanlarda hazır bir görüntü ortaya koyduğu öğrenildi.
Sezonun flaş transferleri arasında gösterilen Fernandes'in Denizlispor karşılaşmasında forma giyeceği ifade edilirken, teknik direktör Levent Eriş'in de deneyimli oyuncuyla yakından ilgilendiği vurgulandı. Geçen haftayı bay geçiren Manisa FK'da Fernandes'in yoğun tempoda çalıştığı ve eksiklerini giderdiği belirtildi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA
2023-01-25 11:13:43
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