Özdağ: 13 milyon sığınmacı ve kaçağı, 1 yıl içinde yollayacağız

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Nurettin DOĞAN/ MANİSA, (DHA)ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "13 milyon sığınmacı ve kaçağı, kararlılıkla gerekirse zorla 1 yıl içinde vatanlarına yollayacağız" dedi.

Ümit Özdağ, partisinin ilçe başkanlığı açılışı için Alaşehir'e geldi. Özdağ, partililerce 'Bozkurt Ümit' sloganlarıyla karşılandı. Partililere seslenen Özdağ, Türkiye genelinde hızla örgütlendiklerini belirterek, "13 milyon sığınmacı ve kaçağı, büyük bir kararlılıkla gerekirse zorla 1 yıl içinde vatanlarına yollayacağız. Seçimlere kadar 24 saat çalışarak sahada olmanızı ve bu ülkenin bir Türk ülkesi olarak kalması için mücadele vermenizi istiyorum. Bütün Türk milletini Zafer Partisi'nin çatısı altında toplanmaya davet ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Ümit Özdağ, kurdele keserek, Fatih Mahallesi'ndeki Alaşehir İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı.DHA-Politika Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2023-01-29 16:43:10



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