Akhisarspor - Efeler 09 SFK: 1-4

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AKHİSAR, (DHA)-STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Aytaç Geçgel, Alp Osman Karaosmanoğlu, Hüseyin Sepetçioğlu

AKHİSARSPOR: Mehmet Ali Halilcan, Yavuz Serkan (Dk. 83 Bertuğ), Bora, Oğuzcan, Halil İbrahim (Dk. 71 Efe), Semih, Yusuf Kanal, Turhan, Yiğit Bayındır (Dk. 71 Tunahan), Yiğit Efe

EFELER 09 SFK: Serkan Recep (Dk. 90 Mahmut), Adnan (Dk. 61 Murat), Umut (Dk. 78 Rıdvan), Furkan Çarkçı, Mehmet (Dk. 61 Süleyman), Sabutay Alper, Gökhan, İshak, Hakan Can, Uğur (Dk. 46 Furkan Tuşik)

GOLLER: Dk. 7 Adnan, Dk. 47 Recep, Dk. 65 Süleyman, Dk. 88 İshak (Efeler 09 SFK), Dk. 56 Oğuzcan (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Uğur, Adnan, Recep (Efeler 09 SFK), Halilcan (Akhisarspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Efeler 09 SFK, üst üste ikinci galibiyetini düşme hattındaki Akhisarspor ile deplasmanda oynadığı Ege derbisinde alarak Play-Off barajındaki yerini korudu: 1-4. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadelede konuk ekibin gollerini 7'nci dakikada Adnan, 47'nci dakikada Recep, 65'inci dakikada Süleyman ve 88'inci dakikada İshak attı. Ev sahibine 56'ncı dakikada gelen Oğuzcan'ın tek golü yetmedi. Bu skorla Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK puanını 33 yaparken, art arda 8'inci yenilgisini alan, kadrosu ara transferde dağılan Akhisarspor 14 puanla düşme hattında kaldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2023-02-05 16:00:27



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