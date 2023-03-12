Birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü: 5 gözaltı



Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Çetin Ceviz (32), arkadaşlarıyla birlikte içki içerken, çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili cinayet şüphelisi ve evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Gündüz Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, S.A.'nın (47) evinde alkol alan arkadaşlar Çetin Ceviz (32), F.K. (37), A.E. (35) ve M.S.Ş. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Arkadaşlar arasında çıkan kavgada Çetin Ceviz, karnına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ceviz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceviz'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, ev sahibi S.A. ile F.K. ve A.E.'yi gözaltına aldı. Polis, Ceviz'i bıçakladığı belirtilen ve olaydan sonra kaçan M.S.Ş. ile onun kaçmasına otomobiliyle yardım ettiği belirlenen M.G.'yi (33) yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-03-12 22:19:46



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