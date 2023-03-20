Manisa´da terör operasyonu: 3 gözaltı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, MANİSA, (DHA)MANİSA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında Suriye´de terör örgütü tarafından eğitilen ve Türkiye´ye kaçak yollardan giriş yapan 3 kişi yakalandı. Sosyal medyada terör propagandası yapan 8 kişiye de işlem yapıldı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye´de PKK/YPG/PYD terör örgütü içerisinde 6-24 ay arasında eğitim alarak faaliyette bulunan ve kaçak yollardan Türkiye´ye giriş yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonlar kapsamında ayrıca Manisa´nın Salihli, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişiye de işlem yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ
2023-03-20 21:24:56
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