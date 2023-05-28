Maçta sakatlandı, oy kullanmaya koltuk değnekleriyle geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (MANİSA), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, geçen hafta oynanan maçta sakatlanan 1. Amatör Küme takım futbolcularından Hüsnü Türk (19), babasının da yardımıyla koltuk değneğiyle sandığa gidip, oyunu kullandı.

Turgutlu'da 1. Amatör Küme takımlarından Avşar Bilgispor'un futbolcusu Hüsnü Türk'ün, geçen hafta oynanan maçta rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası çapraz bağları yırtıldı. Sakatlanan genç oyuncu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için babası Gencay Türk'ün de yardımıyla koltuk değnekleriyle Niyazi Üzmez İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Sandığın bulunduğu 2'nci kata merdivenlerden koltuk değneğiyle çıkarak oyunu kullanan Hüsnü Türk, "Vatandaşlık görevimi yerine getirip, oyumu güç de olsa kullandım. Ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-05-28 14:40:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.