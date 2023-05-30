Manisa BŞB'de Demir gitti, Kandemir yolda



MANİSA, (DHA)- Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında ligde kalmayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor'da İran Milli Takımı'yla anlaşan antrenör Hakan Demir'le yollar ayrıldı. Manisa temsilcisi, düşme hattında devraldığı takımı kümede tutmayı başaran Demir için teşekkür mesajı yayınlarken, antrenörlük için Ahmet Kandemir'in ismi gündeme geldi. Manisa BŞB, Hakan Demir'in vedasıyla ilgili, "Bilindiği üzere Başantrenörümüz Sayın Hakan Demir, İran Milli Takımı´nın başantrenörlük görevini üstlenmiştir, 2023 Dünya Şampiyonası´nda ve Asya Kupası´nda görev yapacaktır. Sayın Hakan Demir´e Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'müze yapmış olduğu tüm katkılardan ötürü teşekkür ediyor kendisine İran Milli Takımı´nda ve bundan sonraki yaşantısında sonsuz başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı. VEDA MESAJI YAYINLADI

Demir de sosyal hesaplarından, "Sevgili Manisa taraftarı. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bu sezon böyle olması gerekti. İnşallah bir gün tekrar görüşürüz. Ayrılık da sevdaya dair" mesajını paylaştı.

Manisa ekibi Demir'in yerine ligde birçok takımı çalıştıran Ahmet Kandemir'le görüşmelere başladı. Sezona Beşiktaş'ta başlayıp ardından Kosova'da Prishtina takımını çalıştıran Ahmet Kandemir'in yarın Manisa'ya gelerek yönetimle görüşme yapacağı öğrenildi. Kandemir Manisa BŞB Genel Menajeri Nihat Mala'yla daha önce Pınar Karşıyaka'da da birlikte görev yapmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-05-30 11:17:34



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