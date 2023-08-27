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        Manisa FK'dan rüya gibi başlangıç

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 12:55 Güncelleme: 27.08.2023 - 12:55
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        Manisa FK'dan rüya gibi başlangıç
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        MANİSA, (DHA)Birinci Lig'de deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenerek sezona başlayan Manisa Futbol Kulübü 3'üncü hafta itibariyle lige müthiş bir giriş yaptı. İkinci hafta evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar bu hafta ise yine bir deplasman galibiyeti elde etti. Erzurumspor FK'yı 2-1'le geçen Ege ekibi 7 puan toplayıp şimdiden zirve yarışında rakiplere göz dağı verdi. Gelecek hafta sahasında Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek Manisa FK'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz başarılı çizgilerini istikrarlı bir şekilde sürdürmek istediklerini söyledi. Takımının performansından son derece memnun olan Korkmaz, "Ligin başındayız. Daha da iyi durumda olacağımıza inanıyorum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-08-27 12:54:51

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