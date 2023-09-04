Somaspor'dan güzel başlangıç

SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor 2023-3024 sezonuna güzel bir başlangıç yaptı. İlk maçında deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 yenen siyah-beyazlılar, 2'nci hafta müsabakasında ise evinde Arnavutköy Belediyespor engelini 1-0'lık skorla geçti. Geçen sezon Play-Off kapısından dönen Somaspor 6 puana ulaşırken, teknik direktör Burhanettin Basatemür istikrarlı bir şekilde yollarına devam edeceklerini söyledi. Sezona galibiyet serileri alarak başlamanın çok önemli olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Sezonun ilk haftaları çok zordur. Takımların sistemi hemen oturmaz, yeni transferlerin uyum sorunu olur. Böyle ortamda kazanarak devam etmek bize çok moral kaynağı oldu" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-09-04 11:34:48