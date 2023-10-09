Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor'da ilk mağlubiyet üzüntüsü

        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor ilk mağlubiyetini Kastamonuspor deplasmanında aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:56 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor'da ilk mağlubiyet üzüntüsü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor ilk mağlubiyetini Kastamonuspor deplasmanında aldı.

        Oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde edip zirve yarışına ortak olan siyah-beyazlılar, Kastamonu'dan 1-0 yenik ayrıldı. Lige üst üste 3 galibiyetle başlayıp ardından fren yapan Somaspor bu sonuçla galibiyet hasretini de 4 maça çıkarmış oldu. 

        Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, üst üste yaşanılan kayıpları telafi edecek güce sahip olduklarını ifade etti. Play-Off hattında bulunduklarını belirten deneyimli teknik adam, "Oyuncularımın kalitesinden asla şüphe duymuyorum. Bu takım yeniden çıkışa geçecektir" dedi.

        Somaspor bu hafta evinde Iğdır FK ile kozlarını paylaşacak. 

         

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        500'den fazla hava saldırısı!
        500'den fazla hava saldırısı!
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Karısını öldüren caniye verilen çifte indirimli ceza onandı!
        Karısını öldüren caniye verilen çifte indirimli ceza onandı!
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kabine toplanıyor! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplanıyor! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı

        Benzer Haberler

        Kula'da "Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği" yapıldı
        Kula'da "Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği" yapıldı
        Turgutluspor - Anadolu Üniversitesi: 0-0 
        Turgutluspor - Anadolu Üniversitesi: 0-0 
        Motosiklet tutkunları Demirci'de buluştu
        Motosiklet tutkunları Demirci'de buluştu
        Bariyerlere çarpan hafif ticari araç devrildi; sürücü, eşi ve 2 çocuğu yara...
        Bariyerlere çarpan hafif ticari araç devrildi; sürücü, eşi ve 2 çocuğu yara...
        Manisa FK galibiyeti unuttu
        Manisa FK galibiyeti unuttu
        Akhisarspor startta kaldı
        Akhisarspor startta kaldı