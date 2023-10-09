Somaspor'da ilk mağlubiyet üzüntüsü

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor ilk mağlubiyetini Kastamonuspor deplasmanında aldı.

Oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde edip zirve yarışına ortak olan siyah-beyazlılar, Kastamonu'dan 1-0 yenik ayrıldı. Lige üst üste 3 galibiyetle başlayıp ardından fren yapan Somaspor bu sonuçla galibiyet hasretini de 4 maça çıkarmış oldu.

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, üst üste yaşanılan kayıpları telafi edecek güce sahip olduklarını ifade etti. Play-Off hattında bulunduklarını belirten deneyimli teknik adam, "Oyuncularımın kalitesinden asla şüphe duymuyorum. Bu takım yeniden çıkışa geçecektir" dedi.

Somaspor bu hafta evinde Iğdır FK ile kozlarını paylaşacak.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,