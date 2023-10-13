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        Manisa BŞB'nin potada konuğu Samsunspor

         BasketbolSüper Ligi'nde sezonun ilk iki haftasını 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Samsunspor'u ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Ligin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji'ni evinde 90-88 yenen Manisa ekibi deplasmanda Galatasaray'a 85-81 mağlup olmuştu. Avrupa'da da yoluna devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor bu maçın ardından FIBA Europe Cup E Grubu'ndaki ilk sınavda 18 Ekim Çarşamba günü Danimarka'da Bakken Bears deplasmanına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:31
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        Manisa BŞB'nin potada konuğu Samsunspor
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         BasketbolSüper Ligi'nde sezonun ilk iki haftasını 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Samsunspor'u ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Ligin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji'ni evinde 90-88 yenen Manisa ekibi deplasmanda Galatasaray'a 85-81 mağlup olmuştu. Avrupa'da da yoluna devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor bu maçın ardından FIBA Europe Cup E Grubu'ndaki ilk sınavda 18 Ekim Çarşamba günü Danimarka'da Bakken Bears deplasmanına çıkacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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