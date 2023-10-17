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        Turgutluspor'da keyifler yerinde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:15
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        Turgutluspor'da keyifler yerinde
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        TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor'u deplasmanda yenerek zirve takibini sürdüren Turgutluspor'da Teknik Direktör Ramazan Çelik, "Kazanarak yola devam etmek çok güzel" dedi.

        Çelik, "Futbol oynamaya çok elverişli olmayan bir zeminde oynadığımız 1954 Kelkit maçında saha şartlarından dolayı ilk 15 dakika oynamak istediğimiz oyun için zorlandığımızı söyleyebilirim. Sonrasında hem sahayı tanıdık hem de oyunumuzu sahaya yansıttık. Genel olarak maça baktığımızda kontrolü çoğu bölümde elimizde tuttuk" diye konuştu.

        Çok sayıda gol pozisyonu yakaladıklarını belirten genç teknik adam, "Bu pozisyonlardan 2'sini gole çevirerek kazanmasını bildik. Takım olarak bir şeyi artık çok iyi biliyoruz. Biz duygusu ve yüksek konsantrasyonla oynadığımız her maçı kazanabilecek güce ve yeterliliğe sahibiz. Bulunduğumuz konumu sindirecek iradeye de sahibiz. Yolumuza devam edeceğiz. Tüm enerjisini sahaya yansıtan bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu güzel galibiyet tüm Turgutlu halkına ve Turgutluspor taraftarlarına armağan olsun" açıklamasını yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

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