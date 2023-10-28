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        Manisa BŞB ve Merkezefendi'nin bayram mesaisi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:06
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        Manisa BŞB ve Merkezefendi'nin bayram mesaisi
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        BASKETBOLDAbusezon çift kulvarda iyi bir performans sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor ve kötü gidişi sonlandırmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın 100'üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen maçta Ege derbisinde rakip olacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Bu sezon Avrupa'da ilk kez yer aldığı FIBA Europe Cup'ta 4'te 4 yapan Manisa ekibi, ligde de 4 haftada 3 galibiyet aldı. Merkezefendi ise 4'te 0 çekti.  

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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