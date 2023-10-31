Manisa Futbol Kulübü - Pazarspor: 3-0
STAT:MüminÖzkasap
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Mücahit Değermenci, Çağrı Yıldırım
MANİSA FK: Samet - Bedirhan, Mert, Domgjonas, Furkan (Dk. 70 Tugay), Tabla (Dk. 70 Diallo), Bekir, Kazım (Dk. 64 Yunus), Kerim (Dk. 83 Emre), Doğukan, Muhammed Enes, Kiprit (Dk. 83 Topalli)
PAZARSPOR: Halil - Emircan, Şeyhmus, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Vehbi, Esat (Dk. 69 Alperen), Göktuğ, Yavuz (Dk. 69 Muhammet Emre Kalkan), Ahmet (Dk. 63 Abdurrahman), Efe (89 Berk), Talha (Dk. 46 Semih)
GOLLER: Dk. 18 ve Dk. 30 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 79 Domgjonas (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Muhammet Emre Kalkan (Pazarspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Manisa FK sahasında Pazarspor´u ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.
9´uncu dakikada Pazarspor´da Göktuğ´un kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde topa yükselen Muhammet Ensar Çavuşoğlu´nun kafa vuruşunu kaleci Samet son anda çeldi.
18´inci dakikada Tabla, sol çaprazdan rakiplerini geçerek ceza sahasına girip yerden içeri çevirdi. Altıpas içerisinde topa dokunan Muhammed Enes Kiprit, topu ağlara gönderdi: 1-0.
30´uncu dakikada Manisa FK farkı 2'ye çıkarttı. Mert´in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed Enes Kiprit, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
79´uncu dakikada Manisa FK bir gol daha buldu. Kerim´in kullandığı kornerde Domgjonas'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan Erdoğan
2023-10-31 15:55:34