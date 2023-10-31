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        Manisa Futbol Kulübü - Pazarspor: 3-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:00
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        Manisa Futbol Kulübü - Pazarspor: 3-0
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        STAT:MüminÖzkasap

        HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Mücahit Değermenci, Çağrı Yıldırım

        MANİSA FK: Samet - Bedirhan, Mert, Domgjonas, Furkan (Dk. 70 Tugay), Tabla (Dk. 70 Diallo), Bekir, Kazım (Dk. 64 Yunus), Kerim (Dk. 83 Emre), Doğukan, Muhammed Enes, Kiprit  (Dk. 83 Topalli)

        PAZARSPOR: Halil - Emircan, Şeyhmus, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Vehbi, Esat (Dk. 69 Alperen), Göktuğ, Yavuz (Dk. 69 Muhammet Emre Kalkan), Ahmet (Dk. 63 Abdurrahman), Efe (89 Berk), Talha (Dk. 46 Semih)

        GOLLER: Dk. 18 ve Dk. 30 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 79 Domgjonas (Manisa FK)

        SARI KARTLAR: Muhammet Emre Kalkan (Pazarspor)

        Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Manisa FK sahasında Pazarspor´u ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı. 

        9´uncu dakikada Pazarspor´da Göktuğ´un kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde topa yükselen Muhammet Ensar Çavuşoğlu´nun kafa vuruşunu kaleci Samet son anda çeldi.

        18´inci dakikada Tabla, sol çaprazdan rakiplerini geçerek ceza sahasına girip yerden içeri çevirdi. Altıpas içerisinde topa dokunan Muhammed Enes Kiprit, topu ağlara gönderdi: 1-0.

        30´uncu dakikada Manisa FK farkı 2'ye çıkarttı. Mert´in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed Enes Kiprit, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

        79´uncu dakikada Manisa FK bir gol daha buldu. Kerim´in kullandığı kornerde Domgjonas'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan Erdoğan

        2023-10-31 15:55:34

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