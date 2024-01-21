Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Andrej Djokanovic ve Sinan Osmanoğlu Manisa FK'da

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 12:22 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Andrej Djokanovic ve Sinan Osmanoğlu Manisa FK'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inciLig ekiplerdinden Manisa Futbol Kulübü, çift transfere imza attı. Siyah-beyazlılar orta saha oyuncusu Andrej Djokanovic ve savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu'nu kadrosuna kattı. Manisa Futbol Kulübü, MKE Ankaragücü'nden 22 yaşındaki Bosna- Hersekli orta saha oyuncusu Andrej Djokanovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Son olarak Çaykur Rizespor forması giyen tecrübeli savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu ile de 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine katılan Başkan Mevlüt Aktan, "Devre arası transfer döneminde aramıza genç ve dinamik bir oyuncu olan Andrej´i kattık. Takımımıza güç katacak bir oyuncu. Sinan da tecrübesiyle bu ligde şampiyonluklar yaşamış bir isim. Takımımıza önemli katkı vereceğine inanıyoruz. Bizim için çok önemli iki

        transferi bitirdiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz Süper Lig ve bu hedef doğrultusunda transfer çalışmalarımızı yürütüyoruz. Transferlerin kulübümüze, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Çocuklar neden bayılır?
        Çocuklar neden bayılır?
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Pendik faciası!
        Pendik faciası!
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

        Benzer Haberler

        Manisa baskette Hakan Demir mağlubiyetle tanıştı
        Manisa baskette Hakan Demir mağlubiyetle tanıştı
        Somaspor kendine geldi
        Somaspor kendine geldi
        Sevgilisinin öldürdüğü Melike, toprağa verildi
        Sevgilisinin öldürdüğü Melike, toprağa verildi
        Manisa FK, Djokanovic ve Sinan Osmanoğlu'nu transfer etti
        Manisa FK, Djokanovic ve Sinan Osmanoğlu'nu transfer etti
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 80-83
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 80-83