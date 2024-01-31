Manisa Büyükşehir Belediyespor - ERA Nymburk: 55-69
SALON:Muradiye
HAKEMLER: Radomir Vojinovic (Karadağ), Ciprian Stoica (Romanya), Zdravko Rutesic (Karadağ)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 7, Cruz 9, Mustafa Görür 2, Anderson 18, Terry 6, Luther 7, Ege Arar 4, Utku Yücedağ, Dorukhan Engindeniz, Barış Çağan Özkan 2
ERA NYMBURK: Gordon 15, Rylich 7, Bell 8, Bohacik 7, Mathon 11, Sanders 7, Collins, Sehnal 6, Svejcar, Kovar, Kriz, Tuma 8
1´İNCİ PERİYOT: 14-12
İLK YARI: 27-28
3´ÜNCÜ PERİYOT: 42-47
Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup 2´nci Tur M Grubu 5´inci maçında evinde Çekya ekibi ERA Nymburk´a 69-55 mağlup olarak çeyrek final şansını kaçırdı. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 14-12, ilk yarısı 27-28 ve üçüncü periyodu 42-47 sonuçlandı. Nymburk mücadeleyi 69-55 kazanarak 4'üncü galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Manisa BŞB ise tek galibiyetle son sırada kalarak üst tur şansını yitirdi. Temsilcimiz grupta son hafta İspanya´da Zaragoza´ya konuk olacak.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN
2024-01-31 21:10:11
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