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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - ERA Nymburk: 55-69 

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 21:18 Güncelleme: 31.01.2024 - 21:20
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - ERA Nymburk: 55-69 
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        SALON:Muradiye

        HAKEMLER: Radomir Vojinovic (Karadağ), Ciprian Stoica (Romanya), Zdravko Rutesic (Karadağ)

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 7, Cruz 9, Mustafa Görür 2, Anderson 18, Terry 6, Luther 7, Ege Arar 4, Utku Yücedağ, Dorukhan Engindeniz, Barış Çağan Özkan 2 

        ERA NYMBURK: Gordon 15, Rylich 7, Bell 8, Bohacik 7, Mathon 11, Sanders 7, Collins, Sehnal 6, Svejcar, Kovar, Kriz, Tuma 8 

        1´İNCİ PERİYOT: 14-12

        İLK YARI: 27-28

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 42-47 

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup 2´nci Tur M Grubu 5´inci maçında evinde Çekya ekibi ERA Nymburk´a 69-55 mağlup olarak çeyrek final şansını kaçırdı. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 14-12, ilk yarısı 27-28 ve üçüncü periyodu 42-47 sonuçlandı. Nymburk mücadeleyi 69-55 kazanarak 4'üncü galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Manisa BŞB ise tek galibiyetle son sırada kalarak üst tur şansını yitirdi. Temsilcimiz grupta son hafta İspanya´da Zaragoza´ya konuk olacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN

        2024-01-31 21:10:11

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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