Manisa Büyükşehir Belediyespor - ERA Nymburk: 55-69 

SALON:Muradiye

HAKEMLER: Radomir Vojinovic (Karadağ), Ciprian Stoica (Romanya), Zdravko Rutesic (Karadağ)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 7, Cruz 9, Mustafa Görür 2, Anderson 18, Terry 6, Luther 7, Ege Arar 4, Utku Yücedağ, Dorukhan Engindeniz, Barış Çağan Özkan 2

ERA NYMBURK: Gordon 15, Rylich 7, Bell 8, Bohacik 7, Mathon 11, Sanders 7, Collins, Sehnal 6, Svejcar, Kovar, Kriz, Tuma 8

1´İNCİ PERİYOT: 14-12

İLK YARI: 27-28

3´ÜNCÜ PERİYOT: 42-47

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup 2´nci Tur M Grubu 5´inci maçında evinde Çekya ekibi ERA Nymburk´a 69-55 mağlup olarak çeyrek final şansını kaçırdı. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 14-12, ilk yarısı 27-28 ve üçüncü periyodu 42-47 sonuçlandı. Nymburk mücadeleyi 69-55 kazanarak 4'üncü galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Manisa BŞB ise tek galibiyetle son sırada kalarak üst tur şansını yitirdi. Temsilcimiz grupta son hafta İspanya´da Zaragoza´ya konuk olacak.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN

2024-01-31 21:10:11