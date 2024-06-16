Özgür Özel: O sözü hiç üzerimize almıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Cumhurbaşkanı dün uçakta 'Herhalde iadeiziyaretimizi hazmedemeyenler oldu' demiş. O sözü hiç üzerimize almıyoruz. Çünkü bu işi başlatan biziz. Herkesin gözü önünde oldu. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Çünkü Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nı ailesiyle geçirmek için memleketi Manisa'ya geldi. Kurban Bayramı namazını Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camisi'nde kılan Özel'e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de eşlik etti. Namazın ardından camide sıraya girerek, hemşehrileri ile bayramlaşan Özel, namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurban Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Özel, "Başta Filistin olmak üzere, dünyanın neresinde kan varsa, gözyaşı varsa durmasını diliyoruz. Bütün ülkelerin, Filistin Devleti'ni tanımasını ve İsrail'in yaptığı bu insanlık suçuna karşı, katliama karşı, soykırıma karşı en sert tedbirleri artık alınmasını diliyoruz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Yurtta barış, dünyada barış’ istiyoruz. Bu güzel bayram gününden sonra artık ne ülkemizde ne dünyanın herhangi bir yerinde çocukların, annelerin gözyaşı akmasın, savaşlar olmasın, bundan sonra herkes barış içinde yaşasın temennisini taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞİMDİ BİZ BİRİNCİ PARTİYİZ' Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini de değerlendirdi. Özel, "Sayın Cumhurbaşkanına biz ziyarette bulunmuştuk. 22 yıllık iktidarları boyunca siyasi partiler arasında bir istisnai, kanlı darbe girişiminden hemen sonra olan ziyaret hariç bu tip ziyaretler yapılmıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçildiğimde artık bu kin ve nefret siyasetini, gerilim siyasetini bitirmemiz gerektiğini, herkesin kendi işini yapmasını ama herkesin birbirinin seçmenine saygısından dolayı da siyasi partilerin birbirleriyle nezaket ilişkilerinin korumasını gerektiğini söylemiştim. 31 Mart'ta birinci parti çıktık. İlk iş olarak önümüzdeki ilk bayram olan Ramazan Bayramı'nda bütün siyasi parti liderlerini aradım. Genel başkan seçildiğimde Sayın Cumhurbaşkanı tebrik telefonu açmamıştı. Ama o zaman o birinci partiydi, şimdi biz birinci partiyiz. 'Bize düşer' dedik ve bütün siyasi partileri kendisinden başlayarak aradık. Bayramlaştık. Daha sonra da randevulaştık. Kendilerinin genel merkezlerinde ziyaret ettim. Elbette hepimiz her konuda aynı düşünmeyeceğiz, gayet nezaket içinde müzakere ettik, görüş alışverişinde bulunduk. Kendisi de bu ziyaretten sonra iadeiziyarette bulunacağını söyledi" diye konuştu.

'İSTİYORLAR DİYE KAVGA VE GERİLİM YARATACAK DEĞİLİM' Cumhur İttifakı ortaklarının kendileri üzerinden iletişim kurduklarını belirten Özel, "Aradan geçen beş haftalık sürece Türkiye'de insanlar 'Normalleşme', 'Siyasette yumuşama var' dedi ve bundan herkes memnun oldu. Sayın Bahçeli de memnun olmuştu ama partisindeki belli odaklar bundan rahatsız oldular. Olur olmaz hakaretlerde bulundular, tehditlerde bulundular. Halen bulunuyorlar. O gerilim ortamından Sayın Bahçeli'nin bazı değerlendirmeleri oldu. İstiyorlar, diye kavga ve gerilim yaratacak değilim. Benim işim gerilim yaratmak değil. Şu anda mağdur olan, mazlum olan, yoksul olan, işsiz olan, aç olan, ürünü para etmeyen insanların derdine deva olabilmek için onların sorunlarını dile getirmek. Bu ziyaretten sonra yapılan değerlendirmelerin tamamını saygıyla ve memnuniyetle karşılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı dün uçakta 'Herhalde iadeiziyaretimizi hazmedemeyenler oldu' demiş. O sözü hiç üzerimize almıyoruz. Çünkü bu işi başlatan biziz. Herkesin gözü önünde oldu. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Çünkü Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. Ramazan ve Kurban bayramlarında yaptığımız gibi lütfen bire bir doğrudan iletişim kursunlar. İyi söz de söyleyeceklerse, birbirlerine söylesinler. Kötü söz söyleyeceklerse de birbirine söylesinler. Biri benim üzerimden mesaj yolluyor. Efendim, 'Siz ittifak ortağı olun. Biz yokuz. İhtiyaç olursa buradayız' diyor. Öbürü de dönüyor. 'Bu ziyareti hazmedemeyenler var' diyor. Zaten bugüne kadar çok iyi anlaşıyorlardı. Bundan sonra da iyi anlaşmaya devam ederler" dedi.

'BAYRAM GÜNÜ, KAVGA GÜNÜ DEĞİLDİR' Özgür Özel, bayram günlerinin kavga günü olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Birlikte olsunlar. Onların birlikteliğine laf eden yok. Ama bu birliktelik açlık, yoksulluk, sefalet ve işsizlik üretiyorsa sorun burada. Ben bu sorunları çözmenin derdindeyim. Bir kez daha hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm siyasi partilerin hem liderlerine hem mensuplarına, üyelerine, hem de oy verenlerine hayırlı bayramlar, diliyorum. Bayram günü, kavga günü değildir. Bayram günü küslerin barıştığı, kavgaların bittiği günlerdir. Ümit ediyorum, herkes bayramın ruhuna uygun bir bayram geçirip Bayramdan sonra da güzel işleri hep birlikte yaparız."

'ONLARIN YÜZÜ GÜLMEDEN BİZİM YÜZÜMÜZ GÜLMEZ' İktidarın asgari ücretliye zam yapmaması halinde her platformda mücadele edeceklerini söyleyen Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde emeklilere zam konuşuldu ama bu konuda umutlu olabileceğimiz bir işaret alamadığımı ifade etmeliyim. Emekliye zaten geçen sene enflasyon TÜİK'e göre, bile yüzde 80 iken yüzde 33 zam verildi. Yani emekli yüzde 50 yoksullaştırıldı. Şimdi de yeniden enflasyonun altında bir zam yapılacağı ve hatta asgari ücrete hiç zam yapılamayacağı izlenimini aldım. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Eğer böyle olursa susamayız. Normalleşme bu değil. Normalleşme, yıllardır tartışan siyasetçilerin birbirine laf söylememesi değil, yıllardır hakkını alamayanların hakkını alması sonucunu doğurmalıdır. Normalleşme olacaksa bu emekliden ve emekçiden başlamalıdır. Çiftçiden ve esnaftan başlamalıdır. Onların yüzü gülmeden bizim yüzümüz gülmez. Eğer asgari ücrete zam yapmazlarsa bu konuda her platformda mücadele ederiz. En son sokaklara dökülürüz, meydanları doldururuz. En sert tepkiyi gösteririz. Ben bir emek şehrinde yaşıyorum. Benim evim Manisa'da. Benim başka bir yerde evim yok. Bu şehirde on binlerce, yüz binlerce asgari ücretli var ve bu asgari ücrete zam yapılmalıdır. Asgari ücrete zam yapmayan asla ve asla 'Bu memlekette hükmediyorum, iktidarım' demesin. Size bu yetki asgari ücretliyi ezmek için aç bırakmak için verilmedi" ifadelerini kullandı.