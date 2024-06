Özgür Özel: O sözü hiç üzerimize almıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Cumhurbaşkanı dün uçakta 'Herhalde iadeiziyaretimizi hazmedemeyenler oldu' demiş. O sözü hiç üzerimize almıyoruz. Çünkü bu işi başlatan biziz. Herkesin gözü önünde oldu. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Çünkü Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nı ailesiyle geçirmek için memleketi Manisa'ya geldi. Kurban Bayramı namazını Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camisi'nde kılan Özel'e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de eşlik etti. Namazın ardından camide sıraya girerek, hemşehrileri ile bayramlaşan Özel, namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurban Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Özel, "Başta Filistin olmak üzere, dünyanın neresinde kan varsa, gözyaşı varsa durmasını diliyoruz. Bütün ülkelerin, Filistin Devleti'ni tanımasını ve İsrail'in yaptığı bu insanlık suçuna karşı, katliama karşı, soykırıma karşı en sert tedbirleri artık alınmasını diliyoruz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Yurtta barış, dünyada barış’ istiyoruz. Bu güzel bayram gününden sonra artık ne ülkemizde ne dünyanın herhangi bir yerinde çocukların, annelerin gözyaşı akmasın, savaşlar olmasın, bundan sonra herkes barış içinde yaşasın temennisini taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İktidarın asgari ücretliye zam yapmaması halinde her platformda mücadele edeceklerini söyleyen Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde emeklilere zam konuşuldu ama bu konuda umutlu olabileceğimiz bir işaret alamadığımı ifade etmeliyim. Emekliye zaten geçen sene enflasyon TÜİK'e göre, bile yüzde 80 iken yüzde 33 zam verildi. Yani emekli yüzde 50 yoksullaştırıldı. Şimdi de yeniden enflasyonun altında bir zam yapılacağı ve hatta asgari ücrete hiç zam yapılamayacağı izlenimini aldım. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Eğer böyle olursa susamayız. Normalleşme bu değil. Normalleşme, yıllardır tartışan siyasetçilerin birbirine laf söylememesi değil, yıllardır hakkını alamayanların hakkını alması sonucunu doğurmalıdır. Normalleşme olacaksa bu emekliden ve emekçiden başlamalıdır. Çiftçiden ve esnaftan başlamalıdır. Onların yüzü gülmeden bizim yüzümüz gülmez. Eğer asgari ücrete zam yapmazlarsa bu konuda her platformda mücadele ederiz. En son sokaklara dökülürüz, meydanları doldururuz. En sert tepkiyi gösteririz. Ben bir emek şehrinde yaşıyorum. Benim evim Manisa'da. Benim başka bir yerde evim yok. Bu şehirde on binlerce, yüz binlerce asgari ücretli var ve bu asgari ücrete zam yapılmalıdır. Asgari ücrete zam yapmayan asla ve asla 'Bu memlekette hükmediyorum, iktidarım' demesin. Size bu yetki asgari ücretliyi ezmek için aç bırakmak için verilmedi" ifadelerini kullandı.

'YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI MANASIZ GELİYOR'

Filistin'e destek ve İsrail'e yaptırım olabilecek her şeyi görüşmeye ve desteklemeye hazır olduklarını belirten Özel, Anayasa tartışmalarına da değindi. Özel, "Eğer bugün millet seçimleri yapıyorsa ama seçimlerden sonra kimin bakan olacağına bir kişi karar veriyorsa bu gerçekten anayasal bir sorundur. Bu bakanlar, 'Görevden alınacak mıyım?' diye milletin bakanı değil de birilerinin bakanı olarak milletin gözünün içine değil de birilerinin ağzının içine bakıyorsa tabii ki bu demokrasi açısından ayıplı bir durumdur. Bu bakanlar meclise gelmiyorsa, mecliste sözlü sorulara yanıt vermiyorsa, yazılı sorulara ya çok geç cevap veriyor ya da hiç vermiyorsa, bunlara gen soru verilemiyorsa, görevini kötü yapan makamdan hesap sorulamıyorsa demokrasi açısından bir ayıptır. Ama bu ayıpların hiçbirisini biz yapmadık. 16 Nisan 2017 referandumunda itirazlarımıza rağmen bu arkadaşlar yaptı. O dönemde 'Anayasalar her doğan için yapılır ama onlar Erdoğan için anayasa yaptılar' dedik. Anayasalar herkesin üstüne olacak mucizevi kıyafetlerdir. Bir kişiye dikilmez. Eğer her doğana değil, Erdoğan'a dikersen 3 gün sonra kolu kısa gelir. 5 ay sonra paçası uzun gelir ve o da rahatsızlıklarını dile getirir. İçinde bulunduğumuz durum tam olarak budur. Eğer gerçekten her doğan için bir anayasa yapılacaksa ilk önce Erdoğan'ın mevcut Anayasa'ya uymasını bekleriz. Mevcut Anayasa'yı bu kadar ihlal ediliyorken yeni anayasa tartışmaları manasız geliyor. Bayram günü herhangi birimizin evladı bana 'Yeni bir kıyafet al' dese 'Eskisini ne yaptın?' diye sorarız. Bize, 'Yeni kıyafet dikecek misiniz?' diye sormadan, eski kıyafeti giyiyorlar mı ona bir baksınlar" diye konuştu.