Husumetlisini sığındığı iş yerinde öldüren şüpheli ile beraberindeki 4 kişi tutuklandı

MANİSA'daalacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Enver Yılmaz'ı kovalayıp, sığındığı iş yerinde tabanca ile öldüren Serdar Tatlısu ile olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Saruhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Enver Yılmaz ile alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Serdar Tatlısu, caddede karşılaştı. Yılmaz, Tatlısu ve yanındaki A.Ş., M.Y., C.A. ve M.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Enver Yılmaz, kaçarak bir iş yerine sığındı. Serdar Tatlısu ve beraberindekiler, kovaladıkları Yılmaz'ı, sığındığı iş yerinde tabancayla vurdu. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Tatlısu ile beraberindeki 4 kişi kaçtı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz'ın cansız bedeni, Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayda tetiği çeken Serdar Tatlısu ile beraberindeki 4 kişiyi suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.