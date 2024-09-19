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        Manisa'da bağ evindeki cinayette 2 tutuklama

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde İzzet Doğan'ın (61) üzüm bağında öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 00:26 Güncelleme: 19.09.2024 - 00:30
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        Manisa'da bağ evindeki cinayette 2 tutuklama
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde İzzet Doğan’ın (61) üzüm bağında öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

        Olay, dün saat 02.00 sıralarında ilçenin Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan İzzet Doğan'dan bir süredir haber alamayan yakınları bağ evine gitti. Doğan'ı kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede bir adet boş kovan bulundu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada İzzet Doğan'ın öldürülmesiyle ilgisi olabileceği değerlendirilen S.G. (63), E.G. (33) ve İ.E.’nin evlerinde ve olayda kullandığı tespit edilen bir otomobilde arama yapıldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kasatura, 27 kurusıkı tabanca fişeği, 4 bıçak, 6 7,65 tabanca fişeği, 10 çakı ve 121 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        1 ŞÜPHELİ HAVALİMANINDA YAKALANDI

        Soruşturma kapsamında şüphelilerden İ.E. olayın gerçekleştiği mahallede, S.G. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki evinde, E.G. ise Azerbaycan'ın Bakü şehrine gitmek üzereyken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Sorgulamalarında şüphelilerin, İzzet Doğan ile aralarında husumet olduğu öğrenildi. İşlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.G. ve E.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, İ.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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