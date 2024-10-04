TIR'dan savrulan kağıt bobini otomobilin üzerine düştü
MANİSA'nın Kula ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR'dan yola savrulan kağıt bobinlerinden biri, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.
MANİSA'nın Kula ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR'dan yola savrulan kağıt bobinlerinden biri, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Hisarkapı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden 06 DYB 807 plakalı kağıt bobini yüklü TIR’ın şoförü Levent Kelezoğlu, ani fren yapan Mehmet Kadri Göral yönetimindeki 35 BLZ 801 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. TIR'dan savrulan kağıt bobinlerinden biri seyir halindeki otomobilin üzerinde düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapalı kalırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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