Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        TIR'dan savrulan kağıt bobini otomobilin üzerine düştü

        MANİSA'nın Kula ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR'dan yola savrulan kağıt bobinlerinden biri, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:56 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR'dan savrulan kağıt bobini otomobilin üzerine düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Kula ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR'dan yola savrulan kağıt bobinlerinden biri, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Hisarkapı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden 06 DYB 807 plakalı kağıt bobini yüklü TIR’ın şoförü Levent Kelezoğlu, ani fren yapan Mehmet Kadri Göral yönetimindeki 35 BLZ 801 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. TIR'dan savrulan kağıt bobinlerinden biri seyir halindeki otomobilin üzerinde düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapalı kalırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma

        Benzer Haberler

        Manisa Basket ligde sezonu açıyor
        Manisa Basket ligde sezonu açıyor
        Manisa'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Manisa'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Manisa Soma'da madenciler yerli üretimin desteklenmesini istedi
        Manisa Soma'da madenciler yerli üretimin desteklenmesini istedi
        Salihli'de metruk binalarla ilgili toplantı yapıldı
        Salihli'de metruk binalarla ilgili toplantı yapıldı
        Manisa FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Manisa FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Manisa'da 2 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Manisa'da 2 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi