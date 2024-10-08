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        Çarşıya diye evden çıktı, cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu

        UŞAK'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda 21 yaşında olduğu öğrenilen Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 06:40 Güncelleme: 08.10.2024 - 06:45
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        Çarşıya diye evden çıktı, cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu
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        UŞAK'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda 21 yaşında olduğu öğrenilen Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yapılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Karaca'nın 17 Eylül'de evden çıktığını ve bir daha geri dönmediği, bunun üzerine Karaca'nın bulunması için ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili Karaca'nın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oturan Pelin Karaca, 17 Eylül tarihinde 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Bir süre sonra Karaca'nın eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi durumu polise bildirdi. Karaca hakkında verilen kayıp ihbarı sonrasında, ilçenin dört bir yanında Pelin Karaca'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuya ilişkin Karaca'nın sevgilisi olduğu iddia edilen A.U.'yu (37) gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan A.U., ifadesinde Pelin Karaca'yı öldürdüğünü ve Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. A.U.'nun ifadesi doğrultusunda harekete geçen ekipler, Eşme ilçesindeki ormanlık alana gitti. Polis, ormanlık alanda A.U.'nun gösterdiği yerde toprağa gömülü halde Karaca'nın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında, Karaca'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Pelin Karaca'yı öldürdüğünü itiraf eden A.U. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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