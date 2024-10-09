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        Turgutlu 1984'te Gülay görevde

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak son sıraya demir atan 7 Eylül Turgutlu 1984'te teknik heyet değişimi yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:08 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:10
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        Turgutlu 1984'te Gülay görevde
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak son sıraya demir atan 7 Eylül Turgutlu 1984'te teknik heyet değişimi yaşandı.

        Kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Ömer Kaplan, takımın kan değişikliğine gitmesi gerektiğini belirterek istifa ederken, başkan Gökhan Akın takımı geçen sezonun son haftalarında teknik direktörlük görevine getirilen Eray Gülay'a emanet etti. Gülay kulüpte son olarak gençlik geliştirme teknik sorumlusu olarak çalışıyordu.

        Genç teknik adam takımın başındaki ilk antrenmanına da çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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