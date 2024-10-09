Turgutlu 1984'te Gülay görevde

Kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Ömer Kaplan, takımın kan değişikliğine gitmesi gerektiğini belirterek istifa ederken, başkan Gökhan Akın takımı geçen sezonun son haftalarında teknik direktörlük görevine getirilen Eray Gülay'a emanet etti. Gülay kulüpte son olarak gençlik geliştirme teknik sorumlusu olarak çalışıyordu.

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