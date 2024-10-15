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        Manisa Basket ligde farklı

        BASKETBOLDA bu yıl Avrupa arenasına fırtına gibi başlayıp ilk kez boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda üst üste iki deplasman galibiyetiyle liderlik koltuğuna kurulan Manisa Basket, Süper Lig'de ise ilk iki haftada umduğunu bulamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:00
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        Manisa Basket ligde farklı
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        BASKETBOLDA bu yıl Avrupa arenasına fırtına gibi başlayıp ilk kez boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda üst üste iki deplasman galibiyetiyle liderlik koltuğuna kurulan Manisa Basket, Süper Lig'de ise ilk iki haftada umduğunu bulamadı. Manisa temsilcisi sezona evinde Bursaspor'a 81-73 yenilerek başladıktan sonra Darüşşafaka deplasmanını da 94-86 kaybedip 2'de 0 çekti. Sezon başında transfer edilen Javon Freeman Libert'nin NBA'de Chicago Bulls'a gitmesinden sonra Euroleague ekibi Maccabi Tel Aviv'e satılan takımın yıldızı Saben Lee de ayrılırken, Manisa ekibi parkeye 4 yabancıyla çıktı. Manisa Basket'te yeni transfer Troy Brown Jr ise lisansı yetişmediği için forma giymedi. Manisa formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iki maçta sayı rekorları kırıp takımı galibiyete taşıyan Saben Lee, Maccabi'ye imza attıktan sonra eski takımına özel mesajla teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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