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        Manisa'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:48
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        Manisa'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
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        MANİSA'nın Kula ilçesinde, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kula'da önceden belirlenen adreslerdeki şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheliler G.G., A.E., B.S., Ş.K., R.B., E.S., H.E., S.K., A.S., H.Ü., H.K., S.K. ve S.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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