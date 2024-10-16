Manisa'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
MANİSA'nın Kula ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
MANİSA'nın Kula ilçesinde, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kula'da önceden belirlenen adreslerdeki şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheliler G.G., A.E., B.S., Ş.K., R.B., E.S., H.E., S.K., A.S., H.Ü., H.K., S.K. ve S.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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