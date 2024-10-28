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        Manisa Basket ligde yok

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2'si zorlu deplasmanlarda çıktığı 3 maçı da kazanıp grubunda lider olan Manisa Basket aynı performansı Basketbol Süper Ligi'nde ise gösteremedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:53
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        Manisa Basket ligde yok
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2'si zorlu deplasmanlarda çıktığı 3 maçı da kazanıp grubunda lider olan Manisa Basket aynı performansı Basketbol Süper Ligi'nde ise gösteremedi. Manisa temsilcisi deplasmanda Mersin Spor'a da 97-88 mağlup olarak ligde 4'te 0 çekti. Avrupa'da sergilediği iyi performansı lige yansıtamayıp kendisi gibi galibiyeti olmayan Merkezefendi Belediyesi Basket ve Yalovaspor'la birlikte dibe demir atan Manisa Basket, kötü gidişe son vermek için transfere yöneldi.

        Manisa ekibi; NBA'de Houston Rockets, Washington Wizards, Brooklyn Nets ve Golden State Warriors formaları giyen 29 yaşında, 1.80 boyundaki guard Chris Chiozza’yı kadrosuna kattı. Chiozza, kariyerinde 101 NBA maçına çıkıp Warriors kadrosunda 2021-22 sezonunda şampiyonluk yaşadı. Sezon başında NBA'den transfer ettiği Javon Freeman-Liberty ve Saben Lee'yi ilk iki maçtaki performansları sonrası NBA ve Euroleague'e gönderen Manisa ekibi, Libert'nin yerine geçtiğimiz günlerde Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Minnesota ve Detroit'te yıllarca görev yapan Troy Brown Jr'ı almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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