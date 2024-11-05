İşletmenin bahçesindeki yangında kamyonu uzaklaştırmak isterken dumandan etkilenen işçi öldü
MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bir zeytin işletmesinin bahçesindeki plastik kasaların tutuşması sonucu çıkan yangında, kamyonu uzaklaştırmak isterken dumandan etkilenen işçi Erdal Korkmaz (55) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bir zeytin işletmesinin bahçesindeki plastik kasaların tutuşması sonucu çıkan yangında, kamyonu uzaklaştırmak isterken dumandan etkilenen işçi Erdal Korkmaz (55) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alaşehir'in kırsal Killik Mahallesi'ndeki bir zeytin işletmesinin bahçesinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bahçedeki plastik kasaların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görülürken, işletmeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin tesis binasına ve çevredeki diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Yanan kasaların yanında bulunan kamyonu uzaklaştırmak isteyen işçilerden Erdal Korkmaz, yoğun dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Korkmaz, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Jandarmanın yangınla ilgili soruşturması sürüyor.
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