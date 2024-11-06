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        Manisa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Akduman (73), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 20:45 Güncelleme: 06.11.2024 - 20:50
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        Manisa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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        MANİSA’nın Kula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Akduman (73), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 18.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Eşme Kavşağı'nda meydana geldi. D300 Karayolun üzerinde seyir halinde olan Hasan K. idaresindeki 06 BAD 401 plakalı otomobil, kavşaktan İzmir istikametine dönüş yapan Mehmet Akduman (73) idaresindeki 45 RA 7912 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen motosikletten savrulan ve başına darbe alan sürücü Akduman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Hasan K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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