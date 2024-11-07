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        Manisa Basket Avrupa'da ilk kez kaybetti

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ilk 3 maçını kazanarak grupta lider olan Manisa Basket, Yunanistan'da Peristeri deplasmanından ise 90-78 mağlup ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:45 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:50
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        Manisa Basket Avrupa'da ilk kez kaybetti
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ilk 3 maçını kazanarak grupta lider olan Manisa Basket, Yunanistan'da Peristeri deplasmanından ise 90-78 mağlup ayrıldı. Rakibine ilk galibiyetini tattıran Manisa ekibi yenilgiye rağmen gruptaki liderliğini sürdürdü. Manisa Basket, son grup maçlarını 4 Aralık'ta İspanyol ekibi UCAM Murcia'yla, 18 Aralık'ta ise FMP'yle evinde oynama avantajına sahip olacak. Manisa Basket bu maçlarda hata yapmazsa gruptan lider olarak çıkıp adını direkt son 16 turuna yazdıracak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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