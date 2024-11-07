Manisa Basket Avrupa'da ilk kez kaybetti
BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ilk 3 maçını kazanarak grupta lider olan Manisa Basket, Yunanistan'da Peristeri deplasmanından ise 90-78 mağlup ayrıldı.
BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ilk 3 maçını kazanarak grupta lider olan Manisa Basket, Yunanistan'da Peristeri deplasmanından ise 90-78 mağlup ayrıldı. Rakibine ilk galibiyetini tattıran Manisa ekibi yenilgiye rağmen gruptaki liderliğini sürdürdü. Manisa Basket, son grup maçlarını 4 Aralık'ta İspanyol ekibi UCAM Murcia'yla, 18 Aralık'ta ise FMP'yle evinde oynama avantajına sahip olacak. Manisa Basket bu maçlarda hata yapmazsa gruptan lider olarak çıkıp adını direkt son 16 turuna yazdıracak.
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