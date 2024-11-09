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        Somaspor'un konuğu Elazığspor

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybederek alt gruba gerileyen Somaspor, yarın Elazığspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 10:21 Güncelleme: 09.11.2024 - 10:21
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        Somaspor'un konuğu Elazığspor
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybederek alt gruba gerileyen Somaspor, yarın Elazığspor ile karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki mücadele gruptaki diğer maçlar gibi saat 14.00'te start alacak.

        Grupta Somaspor 10 maçta 10 puan toplarken, Play-Off barajında yer alan Elazığspor ise 20 puanı hanesine yazdırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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