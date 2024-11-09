Somaspor'un konuğu Elazığspor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybederek alt gruba gerileyen Somaspor, yarın Elazığspor ile karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki mücadele gruptaki diğer maçlar gibi saat 14.00'te start alacak.

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