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        Manisa Basket'te Maksvytis açıklandı

        BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, geçen hafta yollarını ayırdığı Ertuğ Tuzcukaya'nın yerine antrenörlük görevine getirilen Litvanyalı Kazys Maksvytis'in imzasını resmen açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:10
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        Manisa Basket'te Maksvytis açıklandı
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        BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, geçen hafta yollarını ayırdığı Ertuğ Tuzcukaya'nın yerine antrenörlük görevine getirilen Litvanyalı Kazys Maksvytis'in imzasını resmen açıkladı. Avrupa'da bu sezon grubunda lider olmasına rağmen ligde çıktığı 6 maçı da kaybeden Manisa temsilcisi, 47 yaşındaki yeni çalıştırıcısıyla ilgili, "Manisamıza hoş geldin Kazys Maksvytis! Kulübümüz, başantrenör pozisyonu için Kazys Maksvytis ile 2025-26 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezona Zalgiris Kaunas’da başlayan Maksvytis öncesinde 2022-2023 sezonunda Livanya Ligi şampiyonluğu ve Euroleague’de Play-Off oynama başarısı gösterdi. 2021-2024 arasında Litvanya Milli Takımı'nın başantrenörlüğü yapan Maksvytis, 2023 Dünya Kupası'nı 6'ncı olarak tamamladı" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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