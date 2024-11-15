Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket yeni sayfa peşinde

        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçı da kaybedip galibiyet alamayan tek takım olarak dibe demir atan Manisa Basket kötü gidişe yarın Litvanyalı yeni çalıştırıcısı Kazys Maksvytis yönetimindeki ilk sınavda Türk Telekom deplasmanında son vermeye çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:28 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket yeni sayfa peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçı da kaybedip galibiyet alamayan tek takım olarak dibe demir atan Manisa Basket kötü gidişe yarın Litvanyalı yeni çalıştırıcısı Kazys Maksvytis yönetimindeki ilk sınavda Türk Telekom deplasmanında son vermeye çalışacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

        Türk Telekom, 6 haftada 4 galibiyet elde etti. Sezona Ozan Bulkaz yönetiminde hazırlanan Manisa ekibi, ligin başlamasına günler kala göreve getirdiği antrenör Ertuğ Tuzcukaya'yla geçen hafta yollarını ayırmıştı. Yeni yapılanmaya giden Manisa Basket, hafta içinde Zalgiris Kaunas ve Litvanya Milli Takımı'nın eski antrenörü Kazys Maksvytis'i göreve getirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!

        Benzer Haberler

        Salihli'de metruk binalar masaya yatırıldı
        Salihli'de metruk binalar masaya yatırıldı
        Demirci'de zeytin hasadı başladı
        Demirci'de zeytin hasadı başladı
        Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' tartışması
        Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' tartışması
        Manisa Basket'te Maksvytis açıklandı
        Manisa Basket'te Maksvytis açıklandı
        Coğrafi işaretli Kırkağaç kavunu askıya alındı
        Coğrafi işaretli Kırkağaç kavunu askıya alındı
        Manisa Basket, başantrenör Kazys Maksvytis'le anlaştı
        Manisa Basket, başantrenör Kazys Maksvytis'le anlaştı