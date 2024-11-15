Manisa Basket yeni sayfa peşinde

Türk Telekom, 6 haftada 4 galibiyet elde etti. Sezona Ozan Bulkaz yönetiminde hazırlanan Manisa ekibi, ligin başlamasına günler kala göreve getirdiği antrenör Ertuğ Tuzcukaya'yla geçen hafta yollarını ayırmıştı. Yeni yapılanmaya giden Manisa Basket, hafta içinde Zalgiris Kaunas ve Litvanya Milli Takımı'nın eski antrenörü Kazys Maksvytis'i göreve getirmişti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçı da kaybedip galibiyet alamayan tek takım olarak dibe demir atan Manisa Basket kötü gidişe yarın Litvanyalı yeni çalıştırıcısı Kazys Maksvytis yönetimindeki ilk sınavda Türk Telekom deplasmanında son vermeye çalışacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.