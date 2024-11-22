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        Manisa'da kaçak tütün ve sigara operasyonu: 7 gözaltı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 135 bin 398 dolu makaron sigara, 745 kilogram sarmalık tütün ve sigara paketlemede kullanılan araç-gereçlere el konuldu, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 02:05 Güncelleme: 22.11.2024 - 02:10
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        Manisa'da kaçak tütün ve sigara operasyonu: 7 gözaltı
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        MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 135 bin 398 dolu makaron sigara, 745 kilogram sarmalık tütün ve sigara paketlemede kullanılan araç-gereçlere el konuldu, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri koordinesinde Turgutlu İlçe Jandarma ekipleri, kaçak sigara imalatı ile ilgili yaptıkları çalışmanın ardından belirledikleri şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 135 bin 398 dolu makaron sigara, 745 kilogram açık kıyılmış sarmalık tütün, 5 milyon 531 bin 370 boş makaron, 12 kompresörlü elektronik sigara sarma makinası, 4 hava kompresörü, 430 kesilmiş ikiz bandrol, 112 bin kilitli poşet, 21 manuel sigara sarma makinası ele geçirildi. Adreslerde yakalanarak gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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