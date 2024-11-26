Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK deplasmanlarda golü unuttu

        1'inci Lig'de milli aranın ardından Ankara Keçiörengücü'ne konuk olan ve maçı 4-0 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, son 4 deplasman karşılaşmasında hiçbir varlık gösteremedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 12:08 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK deplasmanlarda golü unuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig'de milli aranın ardından Ankara Keçiörengücü'ne konuk olan ve maçı 4-0 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, son 4 deplasman karşılaşmasında hiçbir varlık gösteremedi. Siyah-beyazlılar deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendikten sonra Boluspor, Iğdır FK, Pendikspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarından puan alamazken gol de atamadı. Manisa FK bu periyotta Boluspor'a 2-0, Iğdır FK ve Pendikspor'a 1-0, Ankara Keçiörengücü'ne de 4-0 kaybetti. Genelde ise son 5 maçının sadece 1'ini kazanıp 4'ünü yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlılar düşme hattına da çok yaklaştı. Manisa temsilcisi bu hafta yine bir deplasman müsabakasında Amed Sportif Faaliyetler takımına misafir olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Son 10 yılda mikroplastik sayısında ciddi artış: "Karadeniz'de korkulan oldu"
        Son 10 yılda mikroplastik sayısında ciddi artış: "Karadeniz'de korkulan oldu"
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        En genç gezegenlerden biri keşfedildi
        En genç gezegenlerden biri keşfedildi
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim

        Benzer Haberler

        Marmara Gölü'nü tarıma açan protokol iptal edildi
        Marmara Gölü'nü tarıma açan protokol iptal edildi
        'Çinli otomotiv devi BYD için 'Çin Sokağı' tasarlıyoruz'
        'Çinli otomotiv devi BYD için 'Çin Sokağı' tasarlıyoruz'
        Manisa'da yatırım yapacak Çinli otomotiv firmasının çalışanları için "Çin S...
        Manisa'da yatırım yapacak Çinli otomotiv firmasının çalışanları için "Çin S...
        Demirci Belediyesine 366 çöp konteyneri hibe edildi
        Demirci Belediyesine 366 çöp konteyneri hibe edildi
        Manisa'da konteyner yatakhanede çıkan yangında 4 işçi yaralandı
        Manisa'da konteyner yatakhanede çıkan yangında 4 işçi yaralandı
        Somaspor'dan galibiyet serisi
        Somaspor'dan galibiyet serisi