Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da terör operasyonu: 8 gözaltı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polisin bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:46 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da terör operasyonu: 8 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polisin bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda; Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramalarda; ruhsatsız 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş ile fişek ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Salihli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Salihli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Manisa FK deplasmanlarda golü unuttu
        Manisa FK deplasmanlarda golü unuttu
        Marmara Gölü'nü tarıma açan protokol iptal edildi
        Marmara Gölü'nü tarıma açan protokol iptal edildi
        'Çinli otomotiv devi BYD için 'Çin Sokağı' tasarlıyoruz'
        'Çinli otomotiv devi BYD için 'Çin Sokağı' tasarlıyoruz'
        Manisa'da yatırım yapacak Çinli otomotiv firmasının çalışanları için "Çin S...
        Manisa'da yatırım yapacak Çinli otomotiv firmasının çalışanları için "Çin S...
        Demirci Belediyesine 366 çöp konteyneri hibe edildi
        Demirci Belediyesine 366 çöp konteyneri hibe edildi