Manisa'da terör operasyonu: 8 gözaltı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polisin bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda; Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramalarda; ruhsatsız 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş ile fişek ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.