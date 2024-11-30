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        Manisa Basket salladı yıkamadı

        BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona üst üste 6 mağlubiyetle başladıktan sonra Litvanyalı yeni çalıştırıcısı Kazys Maksvytis yönetiminde deplasmanda Türk Telekom'u yenerek ilk galibiyetini alan Manisa Basket, milli aranın ardından evinde yenilgisiz lider Tofaş'a iki uzatma sonucu mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:05
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        Manisa Basket salladı yıkamadı
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona üst üste 6 mağlubiyetle başladıktan sonra Litvanyalı yeni çalıştırıcısı Kazys Maksvytis yönetiminde deplasmanda Türk Telekom'u yenerek ilk galibiyetini alan Manisa Basket, milli aranın ardından evinde yenilgisiz lider Tofaş'a iki uzatma sonucu mağlup oldu. Baştan sona çekişmeli geçen, Tofaş Antrenörü Orhun Ene'nin ikinci periyotta olaylı bir şekilde sahadan atıldığı maçın normal süresi 89-89, ilk uzatma bölümü 98-98 bitti.

        Toplam 50 dakikaya uzayan maçta ikinci uzatmada Tofaşlı Reed son saniye basketiyle takımına 109-106 galibiyeti getirdi. Bu sonuçla lider Tofaş 8'de 8 yaparken, Manisa Basket 8 haftada 1 galibiyette kaldı. Manisa ekibinde yeni transfer Brodric Thomas ilk maçında 12 sayı, 10 ribaund, ilk haftalardaki müthiş performansının ardından transfer olduğu Euroleague ekibi Maccabi Tel Aviv'den geriye dönen yıldız basketbolcu Saben Lee ise 30 sayı, 6 ribaund, 5 asistle oynadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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